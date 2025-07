FW-GLA: Dachstuhlbrand in Gladbecker Gewerbegebiet

Feuerwehr Gladbeck

Am 11.07.2025 kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem unbewohnten Flachdach-Bungalow im Gewerbegebiet auf der Hornstraße. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die NINA-Warn-App gewarnt. In der Anfangsphase bestand eine erhebliche Gefahr der Brandausbreitung über die dicht angrenzenden Bäume auf benachbarte Gebäude. Um dies zu verhindern wurde auf der Gebäuderückseite eine Riegelstellung zum Nachbarbetrieb gebildet. Auf der Gebäudevorderseite wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Da sich der Brand großflächig im Dach des Gebäudes ausgebreitet hatte, wurde hierfür das Kaltschneid-Löschsystem der Feuerwehr Gladbeck eingesetzt.

Aufgrund der Dachstruktur und dem verwendeten Dämmmaterial war mit dem System aber ein ausreichender Löscherfolg nicht abzusehen, weshalb das gesamte Dach mit Unterstützung des THW abgetragen werden musste. Diese Maßnahme brachte dann den gewünschten Erfolg, weshalb der sehr aufwendige Einsatz nach rund zehn Stunden erfolgreich beendet werden konnte. An dem Einsatz waren von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW rund 100 Einsatzkräfte mit etwa 30 Fahrzeugen beteiligt. Menschen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei zwecks Brandursachenermittlung übergeben. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens kann von Seiten der Feuerwehr keine Auskunft gegeben werden. KK

