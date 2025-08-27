PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots)

Gestern Abend wurde ein 36-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle in der Ratsteichstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 01:11

    LPI-GTH: Verfolgungsfahrt durch Arnstadt - Zeugenaufruf

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Dienstag Abend gegen 22:55 Uhr sollte im Bereich Am Friedhof ein Pkw Nissan einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 27jährige Deutsche missachtete allerdings das Anhaltesignal der Polizei und setzte seine Fahrt grob verkehrswidrig und rücksichtslos über den Parkweg und die Ilmenauer Straße bis zum Südbahnhof fort. Im Bereich des Parweges überfuhr der Pkw mit hoher ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 14:30

    LPI-GTH: Sachschaden verursacht

    Arnstadt (ots) - Einen Schaden in geschätzter Höhe von 700 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte gestern, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 13.05 Uhr an einem im Bereich eines Feldweges zur Kiesgrube geparkten Audi. Der oder die Täter zerstörten die Seitenscheibe des Pkw. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0221368/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 14:30

    LPI-GTH: Zu Fall gekommen

    Eisenach (ots) - Heute Morgen befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines E-Scooters die Clemdastraße in Richtung Rennbahn. Offenbar missachtete die Frau dabei das Gelblicht der dort befindlichen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Rennbahn in Richtung Mühlhäuser Straße. Nachdem das Signal der Ampelanlage auf Grün schaltete, beabsichtigte der 31-Jährige loszufahren. Dabei kollidierte er mit dem E-Scooter. Die 19-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren