LPI-GTH: Berauscht
Ilmenau (ots)
Gestern Abend wurde ein 36-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle in der Ratsteichstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet. (jd)
