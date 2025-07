POL-COE: Senden, Nottuln, Dülmen, Havixbeck/Infostand der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf Wochenmärkten

Coesfeld (ots) - Eine Frau und ein Mann gaben sich am Montag (21.07.25) als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter diesem Vorwand erhielten sie gegen 9.40 Uhr Zutritt zu einem Haus an der Venner Straße in Ottmarsbocholt. Während sich die Bewohnerin mit der weiblichen Person in einem Gespräch befand, durchsuchte der Mann das Schlafzimmer. Als die Bewohnerin das ...

