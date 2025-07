Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen/ Weitere Farbschmierereien

Coesfeld (ots)

Bereits am Montag (21.07.25) berichtete die Polizei über Farbschmierereien an einer Sitzgruppe in Gorfelds Placken in Capelle(ots: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6081189). Nun gibt es weitere. Betroffen sind Sitzbänke, Mülleimer, Wegweiser und Verkehrszeichen im Nordkirchener Schlosspark sowie Teile der Grundschule in Südkirchen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus, da an allen Orten die Zahl 593 aufgesprüht wurde. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

