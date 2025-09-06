Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (23) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Freitagmorgen, 5. September, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 42-jähriger Bochumer gegen 11.00 Uhr mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände an der Herner Straße 269 auf die Fahrbahn in Richtung Innenstadt zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 23-jährigen Bochumer, der zeitgleich mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Herner Straße unterwegs war.

Der 23-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt.

Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

