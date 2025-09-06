PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (23) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Freitagmorgen, 5. September, schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 42-jähriger Bochumer gegen 11.00 Uhr mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände an der Herner Straße 269 auf die Fahrbahn in Richtung Innenstadt zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 23-jährigen Bochumer, der zeitgleich mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Herner Straße unterwegs war.

Der 23-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt.

Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:02

    POL-BO: Unbekannter Radfahrer fährt Kind (6) über die Hand und flüchtet

    Witten (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind (6) in Witten-Mitte sucht die Polizei nach einem beteiligten Radfahrer. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 4. September, gegen 16.30 Uhr in der Wittener Fußgängerzone. Nach bisherigem Kenntnisstand saß ein sechsjähriger Junge auf dem Platz vor der Stadtgalerie an der Hammerstraße, als ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:16

    POL-BO: Unfall in Herne: Beteiligter Radfahrer gesucht

    Herne (ots) - Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Fahrradfahrer, der am Mittwoch, 3. September, an einem Unfall in Herne-Horsthausen beteiligt gewesen sein soll. Nach bisherigem Stand war ein 16-jähriger Herner mit seinem E-Scooter gegen 14.30 Uhr auf der Blücherstraße unterwegs. Als der Jugendliche in Höhe der Hausnummer 75 beabsichtigte, auf den Radweg zu fahren, wurde er seitlich von einem unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren