Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Bochum: Radfahrer (21) verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum, Essen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen, 6. September, in Bochum sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 21-jähriger Essener gegen 0.30 Uhr mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand des Wattenscheider Hellwegs in Richtung Essen. In Höhe der Hausnummer 271 wurde er von einem Pkw überholt und hierbei geschnitten. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 21-Jährige in einen Busch ausweichen und kam zu Fall. Er erlitt einen Schock.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Er soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein, schwarzes Haar haben und einen Bart tragen. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich laut Zeugenangaben um einen roten Opel Corsa mit Essener Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

