Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt am Europaplatz in Herne

Herne (ots)

Am 7. September, gegen 1.15 Uhr, kam es in Herne zu einem Raubdelikt.

Ein 40-jähriger Herner hielt sich mit weiteren Personen an einer Sitzbank am Europaplatz (Bahnhofstraße) auf.

Hier näherte sich eine Gruppe von vier bis fünf Personen. Eine Person aus der Gruppe ging zum Geschädigten und entwendete diesem eine mitgeführte Tragetasche. Dabei schlug er den 40-Jährigen gegen den Kopf. Der Tatverdächtige und dessen Gruppe flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen.

Beschrieben wurde der Täter als circa 22 bis 28 Jahre alt, 185 cm groß, athletische Statur, "südländisches Aussehen" und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover.

Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Der 40-Jährige wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marco Bischoff
Telefon: 0234 909-1021
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

