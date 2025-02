Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Fellbach: Pkw entwendet, Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagmorgen (22.02.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 04:20 Uhr in der Straße Lange Furche in Fellbach einen Mercedes E-Klasse und fuhr in der Folge auf dem Parkplatz an der Maicklerschule auf ein geparktes Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses noch auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Anschließend entfernte sich der Fahrer zu Fuß in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Fellbach (Tel.: 0711 57720) sucht nun Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem unbekannten Täter machen können.

Schorndorf: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitagabend (21.02.2025) gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 76-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Smart die Aichenbachstraße in Schorndorf und wollte auf die Feuerseestraße einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 60-jährigen Fahrradfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt auf der Feuerseestraße unterwegs war. Bei der Kollision wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

