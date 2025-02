Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Alkoholisiert Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Fellbach: Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Freitagabend (21.02.2025) befuhr ein 59-jähriger Mazda-Fahrer gegen 19:00 Uhr die B14 von Stuttgart-Wangen in Richtung Fellbach. Im Bereich des Kappelbergtunnels fuhr er mehrfach nach links gegen den Bordstein. An der Anschlussstelle Fellbach-Süd fuhr er von der B14 ab und weiter in Richtung Kernen-Rommelshausen. Hierbei fuhr er Zeugenaussagen zufolge in deutlichen Schlangenlinien und kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten auf den Bordstein ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Am Kreisverkehr zur Waiblinger Straße fuhr er entgegen der Fahrtrichtung ein, setzte zurück und kollidierte beinahe mit dem nachfolgenden Fahrzeug eines Zeugen. An seiner Wohnanschrift wurde er schließlich durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach (Tel.: 0711 57720) sucht nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden.

