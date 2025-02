Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Aalen: Gegen Ampel geprallt

Am Freitagabend gegen 22:35 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem PKW Alfa Romeo die Friedrichstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Unmittelbar vor der Kreuzung zur Stuttgarter Straße geriet der 28-Jährige aus unbekannter Ursache nach links und stieß gegen einen Ampelmasten. Bei dem Aufprall erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto gerettet werden. Er wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Durch herabfallende Teile der Ampel wurden drei weitere PKW, die an der Ampel warteten, beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 32.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell