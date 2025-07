Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Katalysator an Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Mittwochnachmittag in Weinheim an einem Auto den Katalysator.

Der Fahrzeughalter stellte seinen BMW am Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Autoreparaturwerkstatt in der Eisleber Straße ab. Als das Fahrzeug am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr zur Reparatur auf einer Hebebühne angehoben wurde, stellten Mitarbeiter der Werkstatt fest, dass der Katalysator des BMW herausgesägt und entwendet worden war. Hinweise auf mögliche Täter oder Täterinnen liegen derzeit nicht vor.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

