POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/B45 (ots) - Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der B 45 ein Verkehrsunfall bei dem hoher Sachschaden entstand. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Auto inklusive Anhänger auf der B 45 in Richtung Sinsheim, als er in einer Rechtskurve, kurz vor der Abfahrt Mauer-Nord, die ...

mehr