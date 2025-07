Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/B45: 33-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit Fahrzeuggespann

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/B45 (ots)

Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der B 45 ein Verkehrsunfall bei dem hoher Sachschaden entstand. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Auto inklusive Anhänger auf der B 45 in Richtung Sinsheim, als er in einer Rechtskurve, kurz vor der Abfahrt Mauer-Nord, die Kontrolle über sein Gespann verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeuggespann kollidierte mit einer Leitplanke, wo er anschließend zum Stehen kam. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der VW sowie der Anhänger wurden bei dem Unfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Abschlepp- und Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

