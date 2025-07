Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch in den Quadraten - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 20:45 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Quadrat U 3. Nachdem sie die Eingangstür des Wohnanwesens aufgehebelt hatten, suchten sie im Inneren, unter anderem in Schränken, nach Wertgegenständen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden an der Tür wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

