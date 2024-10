BPOL-HH: Fisch "Gabriel" bei der Hamburger Bundespolizei abgegeben

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Fisch "Gabriel" bei der Hamburger Bundespolizei abgegeben-

Hamburg (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg konnte auf ihren Polizeirevieren in den letzten Jahren bereits viele Fundtiere in Obhut nehmen. Darunter waren z.B. Hunde, Katzen, Vögel, diverse Reptilien, Hühner und sogar Blutegel.

"Aber die Abgabe eines Fisches, der sogar einen Namen hat, stellt ein Novum da. Das hat es bislang bei der Hamburger Bundespolizei noch nicht gegeben."

Der Fisch soll in einem Transport-Beutel mit Wasser neben abgelegten Büchern und Spielsachen (zum Verschenken) in der Nähe vom Bahnhof Altona abgestellt worden sein. Vom Besitzer (in) keine Spur, aber am Plastikbeutel war ein Notiz-Zettel mit folgender Nachricht befestigt: "Hallo, ich bin Fisch Gabriel. Bitte kümmern Sie sich um mich; vielen Dank, LG (...)"- siehe Foto in der digitalen Pressemappe-

"Eine Frau entdeckte den einsamen Fisch am Dienstag dort und nahm "Gabriel" mit. Sie übergab den Fisch dem sichtlich erstaunten Wachhabenden im Bundespolizeirevier in Hamburg-Altona."

Das Tierheim Süderstraße wurde entsprechend informiert. Der Fisch Gabriel wurde von einem Mitarbeiter abgeholt und wird jetzt in artgerechter Haltung gut versorgt.

"Happy End für Gabriel...:-)"

