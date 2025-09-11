Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der L226 - Zwei Personen verletzt

Titz (ots)

Am Mittwoch (11.09.2025) kam es auf der L226 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 24-jährige Frau aus Erkelenz befuhr aus Holzweiler kommend die K7 in Richtung L241. Gleichzeitig wollte eine 26-jährige Frau aus Titz nach links auf die K7 abbiegen. Dabei missachtete die 24-Jährige die Vorfahrt der 26-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt, die 26-Jährige schwer. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro; beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung in beide Richtungen gesperrt.

