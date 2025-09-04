PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (03.09.2025, 20:25 Uhr) kam es in Oberbarmen zu einem 
Raub auf einen Jugendlichen.

Eine größere Gruppe junger Männer griffen einen 17-Jährigen auf der 
Hagener Straße unvermittelt an. Sie schlugen und traten ihn. Dabei 
setzten sie auch einen Gürtel und Pfefferspray ein. Als der 
Geschädigte am Boden lag, stahlen sie seine Kopfhörer und entfernten 
sich in der Folge in Richtung Schwarzbach.

Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein 
Krankenhaus gebracht werden. 

Ein Täter trug einen weißen Pullover und eine Kappe. Er ist von 
kleiner Statur. Zwei Weitere trugen jeweils einen roten und einen 
schwarzen Pullover.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 10:59

    POL-W: W Unfall auf Cronenberger Straße

    Wuppertal (ots) - Am 02.09.2025, kurz nach 03:00 Uhr, ereignete sich auf der Cronenberger Straße ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Fiat Ducato auf der Cronenberger Straße, als er im Bereich Im Funkloch aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem, am Fahrbahnrand geparkten, Mercedes Citan zusammenstieß. Der Mercedes wurde durch ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 09:39

    POL-W: W Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am Montag (01.09.2025, gegen 14:30 Uhr) kam es auf der Horather Straße in Höhe der Einmündung zur Nordrather Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 30-Jährige fuhr mit ihrem BMW X1 auf der Straße Ibacher Mühle in Richtung Horather Straße. Als sie nach links auf die Nordrather Straße abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Chevrolet Camaro eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren