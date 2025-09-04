Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (03.09.2025, 20:25 Uhr) kam es in Oberbarmen zu einem Raub auf einen Jugendlichen. Eine größere Gruppe junger Männer griffen einen 17-Jährigen auf der Hagener Straße unvermittelt an. Sie schlugen und traten ihn. Dabei setzten sie auch einen Gürtel und Pfefferspray ein. Als der Geschädigte am Boden lag, stahlen sie seine Kopfhörer und entfernten sich in der Folge in Richtung Schwarzbach. Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Täter trug einen weißen Pullover und eine Kappe. Er ist von kleiner Statur. Zwei Weitere trugen jeweils einen roten und einen schwarzen Pullover. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell