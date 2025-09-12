Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer übersieht Pkw-Fahrer im Kreisverkehr

Nörvenich (ots)

Am Donnerstagabend (11.09.2025) kam es in einem Kreisverkehr an der L263 auf Höhe der Einmündung zur L51 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Erftstadt mit seinem Pkw die L263 in Fahrtrichtung Pingsheim und passierte dazu den Kreisverkehr. Zeitgleich befuhr ein 54-jähriger Mann aus Kerpen mit seinem Fahrrad die L51 in Fahrtrichtung Nörvenich-Rath und beabsichtigte, ebenfalls in den Kreisverkehr einzufahren. Der Fahrradfahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den von links kommenden Pkw-Fahrer und fuhr auf dessen Heck auf. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Kerpener und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der 54-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und durch diesen in ein Krankenhaus gebracht.

