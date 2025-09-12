PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer übersieht Pkw-Fahrer im Kreisverkehr

Nörvenich (ots)

Am Donnerstagabend (11.09.2025) kam es in einem Kreisverkehr an der L263 auf Höhe der Einmündung zur L51 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Erftstadt mit seinem Pkw die L263 in Fahrtrichtung Pingsheim und passierte dazu den Kreisverkehr. Zeitgleich befuhr ein 54-jähriger Mann aus Kerpen mit seinem Fahrrad die L51 in Fahrtrichtung Nörvenich-Rath und beabsichtigte, ebenfalls in den Kreisverkehr einzufahren. Der Fahrradfahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den von links kommenden Pkw-Fahrer und fuhr auf dessen Heck auf. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Kerpener und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der 54-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und durch diesen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 11:50

    POL-DN: Verkehrsunfall auf der Nideggener Straße - Jugendliche leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Mittwochabend (0.09.2025) kam es auf der Nideggener Straße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche leicht verletzt wurde. Ein 37-jähriger Mann aus Düren befuhr um 20:10 Uhr die Nideggener Straße in Fahrtrichtung Düren und wollte an der Kreuzung Nideggener Straße/Gut Weyern nach links in die Straße "Gut Weyern" abbiegen. ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:50

    POL-DN: Verkehrsunfall auf der L226 - Zwei Personen verletzt

    Titz (ots) - Am Mittwoch (11.09.2025) kam es auf der L226 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 24-jährige Frau aus Erkelenz befuhr aus Holzweiler kommend die K7 in Richtung L241. Gleichzeitig wollte eine 26-jährige Frau aus Titz nach links auf die K7 abbiegen. Dabei missachtete die 24-Jährige die Vorfahrt der 26-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:48

    POL-DN: Verkehrsunfall in Düren - Eine Person leicht verletzt

    Düren (ots) - Am Mittwoch, den 11.09.2025, kam es um 06:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Wingert. Eine 31-jährige Frau aus Langerwehe befuhr die Dr.-Decker-Straße und wollte geradeaus auf die Straße Am Dürener Weg weiterfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 59-jährigen Frau aus Hürtgenwald. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren