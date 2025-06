Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Fahrzeug prallt gegen Baum

Bild-Infos

Download

Hüllhorst (ots)

(DM) Auf der B 239 (Niedringhausener Straße) innerhalb geschlossener Ortschaften ereignete sich am Samstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 73-jähriger Espelkamper befuhr gegen 11:30 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz die B 239 aus Richtung Quernheim kommend in Fahrtrichtung Niedringhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er nach Passieren der Einmündung "Paulstraße" die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der Senior wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen transportierte ihn in das Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Der 74-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Espelkamp, erlitt leichte Verletzungen. Zwecks ambulanter Behandlung wurde er mit einem weiteren Rettungswagen zum Krankenhaus in Bünde verbracht.

Am Pkw entstand Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit in beide Fahrtrichtungen für rund zwei Stunden vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell