POL-DN: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Jülich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11.09.2025) wurde im Bereich Schloßstraße/Kapuzinerstraße ein Pkw entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nähe des Einmündungsbereichs stellte der Besitzer sein Fahrzeug, einen schwarzen Mercedes-Benz mit dem amtlichen Kennzeichen JÜL-CB80, gegen 16:30 Uhr ab. Als er gegen 16:50 Uhr wieder zu seinem Pkw gehen wollte, war das Fahrzeug verschwunden.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden geben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

