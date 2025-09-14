Polizei Düren

POL-DN: Verletzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Freitag, 12.09.2025 gegen 14:30 Uhr, kam es in Düren an der Kreuzung Bonner Straße, Hohenzollernstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Eine 39-jährige Dürenerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Kreuzau. Neben ihr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem PKW. Als der PKW-Führer nach rechts in die Bonner Straße einbog, übersah er die neben sich fahrende Zweiradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen durch die Rettung einem Krankenhaus zugeführt.

