Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Vettweiß (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu. Ein 32- jähriger Mann aus Wiesbaden befuhr am Freitagabend (12.09.2025 gegen 19:15 Uhr) mit seinem PKW die Landesstraße 33 (L33) aus Richtung Vettweiß kommend in Richtung Gladbach. An der Querung der L 264 fuhr er in den dortigen Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit war ein 21- jähriger Mann mit seinem Leichtkraftrad, welcher die L 264 in Richtung Zülpich befuhr, in den Kreisverkehr eingefahren. Als der PKW- Fahrer mit seinem Fahrzeug anfuhr, kam es zur Kollision mit dem Motorrad. Das Motorrad stürzte durch den Zusammenstoß auf die Seite. Der Leichtkraftradfahrer zog sich durch die Kollision glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er konnte nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden und seine Fahrt mit dem leicht beschädigten Motorrad fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

