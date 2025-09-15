PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Zeugen melden auffällige Fahrweise in Merzenich

Merzenich (ots)

Am Sonntagmittag (14.09.2025) informierten aufmerksame Zeugen die Polizei über einen möglicherweise alkoholisierten Autofahrer in Merzenich.

Gegen 12:16 Uhr erhielten Beamte der Polizeiwache Düren den Hinweis, dass ein Pkw in Merzenich in Schlangenlinien gefahren sei. Das betreffende Fahrzeug wurde wenig später in der Straße Im Hoverfeld geparkt vorgefunden. Der 21-jährige Fahrzeughalter aus Merzenich befand sich in unmittelbarer Nähe außerhalb des Wagens.

Ein Zeuge gab an, den Mann zuvor in der Bahn beobachtet zu haben. Dieser habe lautstark und auffällig gewirkt und geäußert, nach dem Aussteigen weiteren Alkohol trinken zu wollen. Am Bahnhof Buir habe er gesehen, wie der Beschuldigte in den Pkw stieg und losfuhr. Anschließend habe er beobachtet, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien geführt wurde. Ein weiterer Zeuge berichtete, der Fahrer sei beim Einparken in Merzenich beinahe mit einem vorbeifahrenden Auto kollidiert.

Der Beschuldigte selbst bestritt, gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest um 12:40 Uhr ergab einen Wert von 0,88 Promille. Zur Klärung des Verdachts und zum Ausschluss eines sogenannten "Nachtrunks" wurden zwei Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

