Polizei Düren

POL-DN: Am leerstehenden Parkhaus ausgeraubt - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Bei einem Raubdelikt am Sonntagabend (14.09.2025) gegen 20:08 Uhr in der Fritz-Erler-Straße wurde ein 38-jähriger Mann aus Linnich leicht verletzt. Die Täter raubten Geldbörse und Smartphone und entfernten sich danach unerkannt vom Tatort.

Die vermeintliche Frage eines jungen Paares nach einer Zigarette im Eingangsbereich des leerstehenden Parkhauses in der Fritz-Erler-Straße wurde letztlich dem hilfsbereiten Geschädigten zum Verhängnis. An Einzelheiten der Tat konnte er sich bei der Sachverhaltsaufnahme nicht mehr erinnern. Er sei jedoch am Boden liegend zu sich gekommen, als beide Personen fußläufig flüchteten. Erst da bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner Geldbörse und seines Smartphones. Das Verletzungsbild vor Ort ließ den Schluss zu, dass er körperlich angegangen und niedergeschlagen worden war. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden.

Die weibliche Person kann der Geschädigte wie folgt beschreiben:

   -	ca. 20-30 Jahre -	schlank -	Haare zum Dutt gebunden -	blaue 
Jeanshose

Zu der zweiten, männlichen Person kann lediglich gesagt werden, dass diese eine Kurzhaarfrisur trug. Beide Personen entfernten sich nach der Tat unerkannt fußläufig in Richtung Langenmarckpark. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

