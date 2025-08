Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Seelfingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Steigstraße - Auto gerät in Entwässerungsgraben (04.08.2025)

Stockach, Seelfingen (ots)

Drei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der Steigstraße ereignet hat. Eine 21-Jährige fuhr mit einem Dacia auf der abschüssigen Straße in Richtung Ortsmitte. Aufgrund einer querenden Katze wich die junge Frau mit ihrem Wagen nach rechts aus und geriet infolgedessen in den neben der Fahrbahn verlaufenden Entwässerungsgraben, in dem das Auto steckenblieb. Sowohl die 21-Jährige als auch zwei 13 und 25 Jahre alte Mitfahrerinnen erlitten durch den abrupten Stopp leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort jedoch nicht erforderlich. Um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Dacia kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte bei rund 6.000 Euro liegen.

