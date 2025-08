POL-KN: (Tuttlingen) - Auto auf Donauspitz-Parkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen (03.-04.08.2025)

Trossingen (ots) - Am Montagabend ist es in der Löhrstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern gekommen. Gegen 22:00 Uhr kam es zwischen einem 50 und 51 Jahre alten Mann zu einem Streit, der in gegenseitige Körperverletzungen ausartete. Die beiden Kontrahenten zogen sich ...

mehr