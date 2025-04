POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss gefahren

Wörth (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 04.05.24 23 Uhr und dem 05.04.25 12:30 Uhr beschädigten Unbekannte einen in der Dorschbergstraße in Wörth geparkten Pkw. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Personen, die Hinweise zur Tat machen können, möchten sich bitte telefonisch bei der Polizeiinspektion Wörth (07271-92210) oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de melden. Rückfragen bitte an: ...

