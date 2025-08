Gaienhofen (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Montag, im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr, bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Hotels in der Uferstraße verursacht. Der Unbekannte touchierte den am Seehotel Höri abgestellten schwarzen VW Polo und fuhr ...

