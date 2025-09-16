Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Überholen

Merzenich (ots)

Am Montag (15.09.2025) kam es auf der Merzenicher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-Jähriger aus Bonn leicht verletzt wurde.

Der 16-Jährige war gegen 14:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Merzenicher Straße, aus Richtung Düren kommend, in Fahrtrichtung Merzenich unterwegs. In Höhe der Hausnummer 215 wollte er nach eigenen Angaben einen Pkw überholen, an dessen Steuer ein 71-Jähriger aus Nörvenich saß. Obwohl der 16-Jährige wahrnahm, dass der Pkw den Fahrtrichtungsanzeiger eingeschaltet hatte, um nach links abzubiegen, begann er mit dem Überholvorgang. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug.

Der Jugendliche aus Bonn stürzte und verletzte sich leicht, eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte er ab. Der 71-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell