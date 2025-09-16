Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht auf der Martin-Luther-Straße

Aldenhoven (ots)

Am Montagmorgen (15.09.2025) kam es auf der Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau aus Aldenhoven von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert und so zu Fall gebracht wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursacher und Zeugen.

Die 36-Jährige war gegen 10:15 Uhr zu Fuß auf der Martin-Luther-Straße, in Richtung Schwanenstraße, unterwegs. An der Einmündung zur Schwanenstraße musste die Frau Baustellenbaken umgehen. Als sie anschließend die Fahrbahn überqueren wollte, bog ein bislang unbekannter Pkw von der Schwanenstraße nach rechts in die Martin-Luther-Straße ab. Hierbei touchierte das Fahrzeug die 36-Jährige, diese stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau aus Aldenhoven konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus verlassen.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Pkw, bei dem es sich um einen kleinen Lieferwagen handeln soll, sowie nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

