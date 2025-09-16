PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 18-jähriger Kradfahrer und 17-jährige Beifahrerin nach Überholmanöver schwerverletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Im Bereich der Kreuzung Bergkirchener Straße / Glockenbrink kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 59-jähriger Hüllhorster gegen 16:15 Uhr mit seinem Lastkraftwagen samt Anhänger die Bergkirchener Straße aus Richtung Wulferdingsen kommend. An der Kreuzung, welche sich innerhalb geschlossener Ortschaften befindet, beabsichtigte er nach links auf den Glockenbrink abzubiegen.

Zeitgleich setzte ein 18-jähriger Vlothoer mit seinem Kleinkraftrad zum Überholen des abbiegenden Lkw an. Auf dem Soziussitz befand sich eine 17-jährige Bad Oeynhausenerin. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß zwischen dem überholenden Zweirad und dem abbiegenden Lkw.

Der Kradfahrer sowie seine Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden transportiert. Seine Mitfahrerin wurde mit einem weiteren Rettungswagen ins Krankenhaus nach Herford gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für rund eine Stunde voll gesperrt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Kleinkraftrad sowie das Mobiltelefon des 18-Jährigen wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 16:14

    POL-MI: Anhänger mit Gefahrstoff kippt um

    Petershagen (ots) - (TB) Am Ortsausgang von Ovenstädt verunglückte am Montagmittag ein Trecker-Gespann. Hierbei kippte ein Anhänger um, und aus einem mitgeführten Kunststoffbehälter entwich eine geringe Menge Gefahrstoff auf die Straße. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Gegen 12 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Trecker-Gespann mit zwei Anhängern die Ringstraße in Richtung ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:54

    POL-MI: Auto-Fahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

    Minden, Petershagen (ots) - (TB) Ein schwerer Alleinunfall eines Auto-Fahrers ereignete sich am Montagmorgen auf der Südfelder Straße in Stemmer. Trotz intensivmedizinischer Maßnahmen an der Unfallstelle erlag der Petershäger in der Folge seinen schweren Verletzungen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde die Polizeileitstelle gegen kurz vor sieben Uhr von einem verunglückten Fahrzeug auf der Südfelder Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren