Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto-Fahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Minden, Petershagen (ots)

(TB) Ein schwerer Alleinunfall eines Auto-Fahrers ereignete sich am Montagmorgen auf der Südfelder Straße in Stemmer. Trotz intensivmedizinischer Maßnahmen an der Unfallstelle erlag der Petershäger in der Folge seinen schweren Verletzungen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde die Polizeileitstelle gegen kurz vor sieben Uhr von einem verunglückten Fahrzeug auf der Südfelder Straße unterrichtet. Hinweise zum Unfallhergang lagen nicht vor. Die Beamten einer Streifenwagenbesatzung sowie ein Ersthelfer befreiten das Unfallopfer aus dem Wagen und leiteten erste Rettungsmaßnahmen ein, welche später vom eintreffenden Notarzt sowie der Rettungswagenbesatzung fortgeführt wurden. Trotz der intensivmedizinischen Behandlung verstarb der Petershäger später im Johannes Wesling Klinikum.

Zur Unfallaufnahme wurde eine Verkehrsunfall-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld angefordert. Nach Auswertung erster Unfallspuren befuhr der 32-Jährige die Südfelder Straße in Fahrtrichtung Petershagen. Hier verlor der Ford-Fahrer auf der regennassen Fahrbahn sowie mutmaßlich starken Regens ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Mondeo, kam nach links von der Straße ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Hier wurde der Mann im Fahrzeug eingeklemmt und zog sich die tödlichen Verletzungen zu.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste der Bereich für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

