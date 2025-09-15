PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: Eine Person leicht verletzt

Rahden (ots)

(DM) Im Bereich der Kreuzung Varler Straße / Wagenfelder Straße / Leverner Straße kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall.

Ein Mann aus dem Landkreis Verden befuhr gegen 20:20 Uhr die Leverner Straße in Fahrtrichtung Wagenfeld. Als der 54-jährige in der Dämmerung mit seinem grauen Bulli in einen Kreuzungsbereich fuhr, querte zeitgleich eine 30-jährige Frau aus Espelkamp die Straße. Sie befuhr mit ihrem Volkswagen die Varler Straße in Richtung B 239. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Golf der Frau an den Fahrbahnrand geschleudert wurde.

Eine 27-jährige Beifahrerin im Wagen der Espelkamperin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zunächst vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Anschließend begab sie sich eigenständig zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lübbecke. Eine weitere Mitfahrerin (22 Jahre), sowie beide Fahrzeugführer, blieben glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich zum Teil für rund eine Stunde gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

