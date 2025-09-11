Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Bremer Straße: Polizei bittet um Hinweise

Espelkamp (ots)

(SN) Nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Bremer Straße (B 239) am vergangenen Donnerstag (4. September) suchen die Beamten derzeit nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten.

So meldete man der Polizeileitstelle gegen 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Lübbecke einen schwarzen BMW, der trotz doppelt durchgezogener Linie offenbar mehrfach andere Fahrzeugführer überholt haben soll. Dabei musste der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw Zeugenangaben zufolge zur Vermeidung einer Kollision stark abbremsen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der im Landkreis Diepholz zugelassene Pkw an der Bohlenstraße Ecke Alsweder Straße von der Polizei gestoppt und dessen Fahrerin kontrolliert werden.

Weitere Zeugen des Fahrverhaltens, der Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie Personen, die durch die Überholvorgänge möglicherweise geschädigt wurden, werden von den Ermittlern gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 im zuständigen Verkehrskommissariat in Lübbecke zu melden.

