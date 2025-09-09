Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Streit im Straßenverkehr eskaliert

Espelkamp (ots)

(DM) Am Sonntag kam es auf der Breslauer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden an einem Pkw und an einem Imbiss.

Nach ersten Erkenntnissen hielt ein Fahrzeugführer gegen 16:20 Uhr auf der Breslauer Straße an, um sich mit mehreren am Straßenrand befindlichen Personen, darunter ein 28-jähriger Rahdener, zu unterhalten. Dadurch kam es zu einer Verkehrsbehinderung. Da ein nachfolgender Pkw, in dem sich ein 30-jähriger Lübbecker befand, nicht weiterfahren konnte, betätigte dieser offenbar die Hupe. In der Folge soll sich zunächst ein verbaler Streit zwischen den genannten Männern ereignet haben, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete.

Im Verlauf der Rangelei kam es mutmaßlich zu wechselseitigen Faustschlägen sowie Tritten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auch vor einen nahegelegenen Imbiss. Dort wurde ein großes Schaufensterglas des Imbisses in Mitleidenschaft gezogen sowie ein Pkw-Außenspiegel beschädigt.

Ein 26-jähriger Angehöriger des 30-Jährigen war offenbar ebenfalls in das Geschehen involviert. Ob noch weitere Personen strafbare Handlungen vollzogen, konnte aufgrund der verschiedenen Sachverhaltsdarstellungen vor Ort nicht abschließend geklärt werden und bleibt Gegenstand der wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung eingeleiteten Ermittlungen.

Zwei der drei Männer erlitten leichte Verletzungen. Der 30-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell