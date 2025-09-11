Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überholmanöver endet mit Unfall

Petershagen (ots)

(SN) Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 482 am Donnerstagmorgen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer aus Porta Westfalica gegen 5.50 Uhr mit einem Citroen die B 482 aus Richtung Minden kommend in Fahrtrichtung Petershagen befahren, als er sich in Höhe der Anschlussstelle Wietersheim entschied, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei überfuhr der 21-Jährige laut Polizei eine doppelt durchgezogene Linie sowie eine Sperrfläche. In der Folge kam es zur Kollision mit Warnbaken, welche sich wegen einer Baustelle auf der Fahrbahn befunden hatten. Ein entgegenkommender VW eines Fahrers (55) aus Petershagen nahm bei Durchfahren des entstandenen Trümmerfeldes an einem Schaden.

Durch die Kollisionswucht erlitt der Citroen-Fahrer leichte Verletzungen und musste durch eine Rettungswagenbesatzung ins Klinikum Minden gebracht werden. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Der Citroen wurde abgeschleppt, Straßen NRW erhielt Kenntnis. Zudem brachten die Beamten eine Anzeige auf den Weg.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell