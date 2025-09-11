PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überholmanöver endet mit Unfall

Petershagen (ots)

(SN) Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 482 am Donnerstagmorgen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer aus Porta Westfalica gegen 5.50 Uhr mit einem Citroen die B 482 aus Richtung Minden kommend in Fahrtrichtung Petershagen befahren, als er sich in Höhe der Anschlussstelle Wietersheim entschied, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei überfuhr der 21-Jährige laut Polizei eine doppelt durchgezogene Linie sowie eine Sperrfläche. In der Folge kam es zur Kollision mit Warnbaken, welche sich wegen einer Baustelle auf der Fahrbahn befunden hatten. Ein entgegenkommender VW eines Fahrers (55) aus Petershagen nahm bei Durchfahren des entstandenen Trümmerfeldes an einem Schaden.

Durch die Kollisionswucht erlitt der Citroen-Fahrer leichte Verletzungen und musste durch eine Rettungswagenbesatzung ins Klinikum Minden gebracht werden. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Der Citroen wurde abgeschleppt, Straßen NRW erhielt Kenntnis. Zudem brachten die Beamten eine Anzeige auf den Weg.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 14:20

    POL-MI: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

    Minden (ots) - (SN) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr an der Ringstraße. Den Erkenntnissen zufolge hatte 61-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Oeynhausen die Ringstraße stadtauswärts befahren. Zur gleichen Zeit befand sich ein 41 Jahre alter Radfahrer aus Minden in gleicher Fahrtrichtung auf dem Radweg entlang der Ringstraße. Als der Autofahrer ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:40

    POL-MI: Streit im Straßenverkehr eskaliert

    Espelkamp (ots) - (DM) Am Sonntag kam es auf der Breslauer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden an einem Pkw und an einem Imbiss. Nach ersten Erkenntnissen hielt ein Fahrzeugführer gegen 16:20 Uhr auf der Breslauer Straße an, um sich mit mehreren am Straßenrand befindlichen Personen, darunter ein 28-jähriger ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 16:20

    POL-MI: Einbruch in Fahrradgeschäft gemeldet

    Minden (ots) - (SN) Zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Straße "Am Krug" kam es in der Nacht zu Sonntag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse verschafften sich mindestens zwei bisher unbekannte Täter gegen 2 Uhr nachts gewaltsam Zutritt zu dem Fahrradgeschäft und entwendeten daraus sechs hochwertige Fahrräder - unter anderem der Marken Cervelo und Argon - in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren