POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2507131

Ratingen / Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Zwischen Montag, 21. Juli 2025, 16 Uhr, und Freitag, 25. Juli 2025, 23 Uhr, verschafften sich unbekannte Täterinnen oder Täter in Velbert gewaltsam Zugang zum Vereinsheim eines Tennisvereins in der Straße "Am Kostenberg". Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob konkret etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Vermutlich in der Nacht auf Freitag, 25. Juli 2025, brachen Unbekannte in die Räume einer Kindertagesstätte in der Adalbert-Stifter-Straße ein. Zwischen 16:45 Uhr am Donnerstag, 24. Juli 2025, und Freitagmorgen, 7 Uhr, hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zwischen Freitag, 25. Juli 2025, 12:30 Uhr, und Sonntag, 27. Juli 2025, 8 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter auch in eine Autowerkstatt an der Kettwiger Straße ein. Sie gelangten über ein Fenster in einen angrenzenden Büroraum und entwendeten einen Laptop. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Zwischen Donnerstag, 17. Juli 2025, 10 Uhr, und Freitag, 25. Juli 2025, 9:20 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in Ratingen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten im vierten Stock des Gebäudes und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Im selben Haus drangen Unbekannte auch zwischen 9 Uhr am Mittwoch, 16. Juli 2025 und 15:45 Uhr am Samstag, 26. Juli 2025, in eine weitere Wohnung im vierten Stock ein. Sie hebelten eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Nacht auf Freitag, 25. Juli 2025, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in das leerstehende St. Marien Krankenhaus in der Werdener Straße ein. Sie gelangten durch eine Tür im Untergeschoss in das Gebäude und brachen im Inneren weitere Türen auf. Die Unbekannten entwendeten aber nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

