POL-ME: Polizei berät zu Verkehrssicherheit und Einbruchsprävention - 2507130

Monheim am Rhein (ots)

Die Verkehrsunfallprävention und der Bezirks- und Schwerpunktdienst der Polizei Monheim am Rhein sind am Mittwoch, 30. Juli 2025, von 10 bis 13 Uhr mit einem Infostand am Ingeborg-Friebe-Platz vertreten. Dann kümmern sich Polizeihauptkommissarin Lindemann und Polizeihauptkommissarin von Seelen um Fragen rund um die Themen "Sicherheit im Straßenverkehr" sowie "Einbruchsprävention und Trickdiebstahl".

Unterstützt werden sie dabei von den ehrenamtlichen Mitgliedern des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!), die besonders im Bereich der Kriminalprävention geschult sind. Sie beraten gemeinsam mit der Polizei Interessierte, geben Verhaltenstipps für einen sicheren Alltag zuhause und unterwegs und freuen sich auf einen regen Austausch.

Der genaue Standort des Infostandes ist am Busbahnhof zwischen Monheimer Tor und Monheim Mitte, in der Nähe der Skulpturen "Points Of View".

