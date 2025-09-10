PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Minden (ots)

(SN) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr an der Ringstraße.

Den Erkenntnissen zufolge hatte 61-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Oeynhausen die Ringstraße stadtauswärts befahren. Zur gleichen Zeit befand sich ein 41 Jahre alter Radfahrer aus Minden in gleicher Fahrtrichtung auf dem Radweg entlang der Ringstraße.

Als der Autofahrer schließlich nach rechts in die Kuhlenstraße abbiegen wollte, kam es zum Verkehrsunfall. Der 41-Jährige bremste offenbar zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stark ab und stürzte. Dabei erlitt er offenbar schwere Verletzungen und wurde zur stationären Aufnahme ins Klinikum Minden gebracht.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 15:40

    POL-MI: Streit im Straßenverkehr eskaliert

    Espelkamp (ots) - (DM) Am Sonntag kam es auf der Breslauer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden an einem Pkw und an einem Imbiss. Nach ersten Erkenntnissen hielt ein Fahrzeugführer gegen 16:20 Uhr auf der Breslauer Straße an, um sich mit mehreren am Straßenrand befindlichen Personen, darunter ein 28-jähriger ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 16:20

    POL-MI: Einbruch in Fahrradgeschäft gemeldet

    Minden (ots) - (SN) Zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Straße "Am Krug" kam es in der Nacht zu Sonntag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse verschafften sich mindestens zwei bisher unbekannte Täter gegen 2 Uhr nachts gewaltsam Zutritt zu dem Fahrradgeschäft und entwendeten daraus sechs hochwertige Fahrräder - unter anderem der Marken Cervelo und Argon - in einem ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:42

    POL-MI: Parkverhalten sorgt für Auseinandersetzung

    Bad Oeynhausen (ots) - Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr beschäftigt derzeit das Verkehrskommissariat Bad Oeynhausen. Den Erkenntnissen zufolge waren am Sonntag gegen 12.50 Uhr zwei Autofahrer (64, 45) aus Bad Oeynhausen vor der SB-Bankfiliale an der Straße "Zum Rehmer Eck" aneinandergeraten, als der ältere Bad Oeynhausener lautstark das Parkverhalten des anderen Mannes kritisiert haben soll. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren