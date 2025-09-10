Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Minden (ots)

(SN) Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr an der Ringstraße.

Den Erkenntnissen zufolge hatte 61-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Oeynhausen die Ringstraße stadtauswärts befahren. Zur gleichen Zeit befand sich ein 41 Jahre alter Radfahrer aus Minden in gleicher Fahrtrichtung auf dem Radweg entlang der Ringstraße.

Als der Autofahrer schließlich nach rechts in die Kuhlenstraße abbiegen wollte, kam es zum Verkehrsunfall. Der 41-Jährige bremste offenbar zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stark ab und stürzte. Dabei erlitt er offenbar schwere Verletzungen und wurde zur stationären Aufnahme ins Klinikum Minden gebracht.

