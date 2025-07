Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einbruch in Büroräume und ein Umspannwerk

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Händelstraße;

Tatzeit: 28.07.2025, zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr;

In der Nacht zum Montag gegen 02.50 Uhr kam es in Bocholt-Mussum auf der Händelstraße zu einem Einbruch in ein Umspannwerk und eine angrenzende Lagerhalle. Die Einbrecher öffneten gewaltsam jeweils die Türen der beiden Gebäude und gelangten so in das Innere. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Täter Beute gemacht haben, ebenso ist die Schadenshöhe aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell