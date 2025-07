Polizei Köln

POL-K: 250709-1-K Nachteinsatz des Brennpunktteams Kalk - Schusswaffe, Drogen, 42.000 Euro Bargeld und elf Strafanzeigen

Köln (ots)

Polizisten des Brennpunktteams Kalk haben in der Nacht zu Mittwoch (9. Juli) unter anderem eine scharfe Schusswaffe, diverse Betäubungsmittel und über 42.000 Euro Bargeld sichergestellt. Insgesamt wurden 55 Personen kontrolliert, elf Strafanzeigen gefertigt, vier Platzverweise erteilt und mehrere Fahrzeuge durchsucht.

Einige Sachverhalte in Kürze:

1. Höhenberg: Schusswaffe im Fahrzeug - Nürnberger Straße, 1.45 Uhr Im Fußraum eines Pkw fanden Beamte eine scharfe Schusswaffe. Außerdem stand der 23-jährige Fahrer einem Drogenvortest nach unter Cannabiseinfluss. Blutprobe. Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Polizisten die Wohnungen des Fahrers und des 21 Jahre alten Beifahrers in Wesseling und Niederkassel ihre Wohnungen durchsucht - die Durchsuchungen führten zu keinen weiteren Funden.

2. Vingst: 42.400 Euro Bargeld im Pkw - Ostheimer Straße, 0.40 Uhr Bei einer Fahrzeugkontrolle trafen die Polizisten einen 23-jährigen Mann an, der sich als Verantwortlicher einer Spielothek ausgab. In seinem Auto fanden die Beamten 42.400 Euro Bargeld. Ermittlungen ergaben, dass gegen den Mann eine Kontopfändung bestand, sodass das Geld wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung sichergestellt wurde.

3. Humboldt-Gremberg: Drogenfund bei Kontrolle - Wetzlarer Straße, 21.30 Uhr Bei der Durchsuchung eines polizeibekannten 26-Jährigen fanden die Polizisten Kokain, Haschisch, MDMA und Cannabis in seiner Unterhose. Außerdem eine dreistellige Summe mutmaßlichen Dealgeldes. Eine freiwillige Wohnungsdurchsuchung brachte weiteres Kokain, Pregabalin und 1.650 Euro in szenetypischer Stückelung zum Vorschein. Die Ermittlungen dauern an.

4. Kalk: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Rolshover Straße, 20.44 Uhr Ein 23-Jähriger führte einen BMW ohne Fahrerlaubnis und versuchte, sich durch die Angabe der Personalien seines Bruders der Kontrolle zu entziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Strafanzeige.

5. Kalk: Täuschungsversuch bei Kontrolle - Dillenburger Straße, 21.10 Uhr Ein 22-Jähriger versuchte während der Kontrolle eines Mercedes GLE, die Fahrerrolle mit einem Mitfahrer zu tauschen. Die Beamten durchschauten den Trick - es folgte eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

6. Kalk: Vermögenssicherung - Rothenburger Straße, 0.15 Uhr Ein bereits als Betäubungsmittelhändler polizeibekannter 28-Jähriger führte 2.140 Euro Bargeld mit sich. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zur Herkunft des Geldes stellten die Beamten es im Rahmen der präventiven Vermögenssicherung sicher. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell