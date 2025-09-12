Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei lädt zum Bürgerdialog in Gehlenbeck ein

Lübbecke (ots)

(SN) Nach dem Vorfall des missbräuchlichen Schusswaffengebrauchs in Lübbecke-Gehlenbeck vom vergangenen Sonntag lädt die Polizei zu Beginn der kommenden Woche zu einem Bürgergespräch ein.

Vertreterinnen und Vertreter der Kreispolizeibehörde, darunter auch das für den Opferschutz zuständige Kriminalkommissariat 6, stehen im Rahmen des geplanten Gesprächs für Fragen und Anliegen zur Verfügung und möchten mit den Anwesenden in den Dialog treten.

Die Polizei betont: "Das Sicherheitsempfinden und die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger in Gehlenbeck sind uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb möchten wir direkt mit den Menschen ins Gespräch kommen, ihre Fragen beantworten und gemeinsam über den Vorfall sprechen."

Das Bürgergespräch findet am Montag, 15. September, um 18 Uhr im Veranstaltungsraum der freiwilligen Feuerwehr Lübbecke, Löschgruppe Gehlenbeck-Eilhausen, Niederdorfstr. 36 in 32312 Lübbecke statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

