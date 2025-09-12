Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe steigen in Kindertagesstätte ein

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind in den Abend- oder Nachtstunden zu Donnerstag in einen Kindergarten am Berkenweg eingebrochen.

Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zu dem Dach des Gebäudes und stiegen anschließend unter Gewaltanwendung in den Kindergarten ein. Später stellten Angehörige der Kita die Entwendung von Schokolade fest.

Die Tat dürfte sich den Erkenntnissen zufolge im Zeitraum Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 4.45 Uhr ereignet haben.

Hinweise zu den Tätern bitte unter Telefon (0571) 88660 an die Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell