Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Anhänger mit Gefahrstoff kippt um

Petershagen (ots)

(TB) Am Ortsausgang von Ovenstädt verunglückte am Montagmittag ein Trecker-Gespann. Hierbei kippte ein Anhänger um, und aus einem mitgeführten Kunststoffbehälter entwich eine geringe Menge Gefahrstoff auf die Straße. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Gegen 12 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Trecker-Gespann mit zwei Anhängern die Ringstraße in Richtung Bundestraße 61. Ausgangs der Ortschaft wurde das Gefährt mutmaßlich von einer Windböe erfasst, sodass der hintere Anhänger umkippte. Auf diesem waren zwei Kunststoffbehälter verzurrt. Durch die Kollision wurde hierbei ein Behältnis leicht beschädigt und es lief eine geringe Menge von Gefahrstoff aus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Bereich wurde umgehend von der Polizei abgesperrt. Die örtliche Feuerwehr übernahm die Bergung des Gefahrstoffes. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

