Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kleinkraftradfahrerin nach Unfall verletzt
Bretleben (ots)
Auf der Schönfelder Straße bewegte sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr eine Mopedfahrerin in Richtung Reinsdorf. Die Jugendliche missachtete vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Volkswagen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich die Simson-Fahrerin verletzte. Die 16-Jährige wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebraucht.
