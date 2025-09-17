LPI-NDH: Kleinkraftradfahrerin nach Unfall verletzt

Mühlhausen (ots) - In der Zeit zwischen Montag 22.10 Uhr und Dienstag 17.45 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Holzstraße einzudringen. Bei dem Vorhaben scheiterten sie an dem Schließsystem der Wohnungstür. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter demzufolge nicht. An der Tür blieb ein Sachschaden von etwa einhundert Euro zurück. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich habe die ...

mehr