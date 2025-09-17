PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Kleinkraftradfahrerin nach Unfall verletzt

Bretleben (ots)

Auf der Schönfelder Straße bewegte sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr eine Mopedfahrerin in Richtung Reinsdorf. Die Jugendliche missachtete vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Volkswagen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich die Simson-Fahrerin verletzte. Die 16-Jährige wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebraucht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

