Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie gestohlen

Leinefelde (ots)

In einem Supermarkt auf dem Zentralen Platz bestahlen bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, einen Mann. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld im dreistelligen Bereich aus dem Einkaufswagen des Mannes.

Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0242585

