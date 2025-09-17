PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe entwenden Zigarettenautomaten

Reinsdorf (ots)

Ziel von Dieben wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 8.00 Uhr ein Zigarettenautomat in der Bergstraße. Bislang unbekannte Täter demontierten den Automaten von einer Hauswand und entwendeten diesen anschließend. Die Höhe des entwendeten Beuteguts ins bislang noch unbekannt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0243150

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

