Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Vorsicht bei Besuch vermeintlicher Mobilfunkmitarbeiter

Ötigheim (ots)

Was zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Mobilfunkdienstleisters am Montagabend im Schilde geführt haben, ist bislang noch undurchsichtig. Die beiden Männer haben gegen 19:40 Uhr einen 77-Jährigen zu Hause aufgesucht und gaben vor, dessen Router überprüfen zu wollen. Während einer der Männer den vorhandenen Router augenscheinlich begutachtete, bat der anderen die Toilette nutzen zu dürfen. Während ihrer Anwesenheit verlangten die unangemeldeten Besucher dann die IBAN-Nummer des Seniors. Nach derzeitigen Feststellungen ist dem Bewohner kein Diebstahl- oder Vermögensschaden entstanden, mitunter deshalb, weil er umgehend eine Sperrung seiner Bankkarte veranlasst hat. Dennoch gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

   - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den 
     Türspion oder durchs Fenster genau an.
   - Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.
   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie 
     Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine 
     Vertrauensperson anwesend ist.
   - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen 
     Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.
   - Lassen Sie sich von Vertretern stets einen Ausweis zeigen und 
     rufen Sie bei Zweifel bei dem Anbieter an.
   - Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich 
     weder beeindrucken noch verwirren.
   - Leisten Sie keine Unterschriften für angebliche Geschenke oder  
     Besuchsbestätigungen.
   - Achten Sie bei der Unterschrift immer auch auf die Datumsangabe.
   - Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche     
     Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder     
     Lieferungen gegen Zahlung.
   - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die 
     Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür 
     gegenseitig Beistand zu leisten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

