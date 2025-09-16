Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Vorsicht bei Besuch vermeintlicher Mobilfunkmitarbeiter

Ötigheim (ots)

Was zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Mobilfunkdienstleisters am Montagabend im Schilde geführt haben, ist bislang noch undurchsichtig. Die beiden Männer haben gegen 19:40 Uhr einen 77-Jährigen zu Hause aufgesucht und gaben vor, dessen Router überprüfen zu wollen. Während einer der Männer den vorhandenen Router augenscheinlich begutachtete, bat der anderen die Toilette nutzen zu dürfen. Während ihrer Anwesenheit verlangten die unangemeldeten Besucher dann die IBAN-Nummer des Seniors. Nach derzeitigen Feststellungen ist dem Bewohner kein Diebstahl- oder Vermögensschaden entstanden, mitunter deshalb, weil er umgehend eine Sperrung seiner Bankkarte veranlasst hat. Dennoch gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. - Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Lassen Sie sich von Vertretern stets einen Ausweis zeigen und rufen Sie bei Zweifel bei dem Anbieter an. - Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren. - Leisten Sie keine Unterschriften für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. - Achten Sie bei der Unterschrift immer auch auf die Datumsangabe. - Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

