POL-OG: Lahr - Sachbeschädigung einer Werkstätte

Lahr (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft soll im Zeitraum zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Montag 15:35 Uhr Glaseinsätze der Dachfenster einer Werkstätte in der Straße "Im Dornschlag" beschädigt haben. Über Metallkörbe sollen die Unbekannten auf das Dach des Gebäudes gelangt sein und mit einem noch unbekannten Gegenstand gewaltsam die Fenster beschädigt haben. Darüber hinaus sollen sie eine Holzbank dem Freisitz entnommen, auf das Dach gehievt und anschließend ebenfalls zerstört haben. Zeugen, die zur Tathandlung oder der Identität der Unbekannten Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr zu wenden.

