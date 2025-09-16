POL-OG: Gernsbach - Aufgefahren

Lauf (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag in der Straße "Oberes Lautenbächle". Gegen 13:50 Uhr war der Fahrer eines Zustellungsfahrzeuges auf der mit 13-%-Gefälle abschüssigen Straße in Richtung Lauf unterwegs, als er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen nach links in einen Hang abkam und dort mit einem Baum kollidiert. In der Folge überschlug sich das Zustellungsfahrzeug ...

