POL-OG: Gernsbach - Aufgefahren
Gernsbach (ots)
Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagnachmittag in der Bleichstraße. Ein 19-jähriger Suzuki-Fahrer soll gegen 15:50 Uhr einem Linienbus aufgefahren sein, der an einem Kreisverkehr auf Grund eines, die Straße überquerenden, Fußgängers angehalten haben soll. Die Fahrzeugfront des Suziki-Lenkers, der das Anhalten des vorausfahrenden Fahrzeugs mutmaßlich zu spät erkannte, wurde hierdurch stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.
/th
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell